Edificios protegidos que esperan una segunda vida

La ciudad de Huelva cuenta con media decenas de edificios que están protegidos pero en un estado lamentable. Es el caso de la vieja cárcel de Huelva, el antiguo mercado del Paseo Santa Fe o la vieja estación de Sevilla de trenes. Tres ejemplos de titularidad municipal. En el caso del mercado del Paseo Santa Fe se está a la espera de la resolución definitiva del Ministerio para después proceder a las licitaciones correspondientes para iniciar obras. Asegura el Concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Huelva Manolo Gómez que el dinero para la reforma de dicho inmueble de titularidad municipal está contemplado en los Presupuestos. Sin embargo, no está claro el uso que se le va a dar, amén de que tenga un fin puramente cultural.

Otro edificio emblemático de Huelva es la vieja cárcel que dejó de funcionar como tal en 2007. Desde entonces, ha venido sufriendo multitud de actos vandálicos y hasta ocupaciones ilegales. En la actualidad tiene un estado ruinoso. Ha contado el concejal de urbanismo en el Ayuntamiento de Huelva, Manuel Gómez que ya han abonado un millón y medio de euros al Estado de los 2,2 millones que deben pagar para cumplir una sentencia que les obliga y para conseguir que sea de titularidad municipal. Dice el concejal de urbanismo que la cuantía es importante y que no es fácil presupuestarla. Pero que lo acabarán haciendo. La realidad es que mientras no terminen, el edificio en cuestión no puede ser restaurado e inevitablemente el deterioro es cada vez mayor. Dicho convenio de cesión se firmó durante el Gobierno Municipal del PP en 2006. Por eso, los vecinos siguen reclamando que se actue lo antes posible.

Entretanto, la antigua estación de Sevilla sigue tapiada para evitar actos vandálicos. Lleva dos años cerrada desde que entró a funcionar la nueva estación detrás del Hotel NH Luz Huelva, en la zona de Las Metas. Mientras tanto, se está tramitando la cesión al Ayuntamiento de Huelva.

En el programa de la SER dedicado a actualizar el estado de estos edificios significativos de la capital han intervenido los vecinos afectatos por estos lugares abandonados en el tiempo. Piden que se restauren y que se de uso teniendo en cuenta las necesidades vecinales. Otro edificio que se trató fue el inmueble de CORREOS que se prevé vuelva a ser recuperado por la empresa pública tras la protección de la fachada que se ha aprobado recientemente en el pleno municipal. Mientras tanto, los vecinos del Pescadería solicitan que se les ceda una parte del inmueble para fines vecinales y piden mediación al Ayuntamiento porque dicen que al Barrio de Pescadería se les prometió mucho y no se lo dió nada o casi nada.

Todos los edificios público antiguos aportan un plus que es la propia vida de los edificios. En el programa han intervenido los arquitectos Pablo Herrera y Lourdes de la Villa, colegiados ambos del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva. Precisamente, asegura De la Villa que más que lo puramente arquitectónico, lo interesante en Huelva es el valor sentimental de los edificios protegidos.