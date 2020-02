"El equipo ha estado de diez"

Juan Carlos Gómez, entrenador del Xerez CD, se mostró “muy feliz” con la “sufrida” victoria ante el Ceuta y el “enorme” esfuerzo que logró su equipo para conseguirla.

El técnico azulino destacó que su equipo “hizo un partido muy serio, tanto en la primera como en la segunda parte, y hemos sido superiores a un equipo con muchísimo potencial”. Gómez valoró “la actitud” de los suyos, pero “tenemos que seguir peleando pero este triunfo es muy importante en nuestro camino hacia la permanencia”.

Quiso agradecer al público su apoyo incondicional, ”queríamos el campo lleno y se ha llenado y nos han ayudado muchísimo, la afición es grande y ha respondido en su medida, le teníamos que dar un buen resultado”.

El equipo sale reforzado con esta victoria ante uno de los mejores equipos de la categoría, “de momento no estamos en descenso, que era lo que queríamos. Salimos más fuertes especialmente por las sensaciones que ha dado el equipo, por su lucha, su garra, por no bajar los brazos nunca ante un grandísimo equipo como el Ceuta. No era fácil y, además, estábamos muy mermados a nivel de plantilla. Los chavales han hecho una auténtico partidazo, nunca le perdimos la cara, defensivamente era importante no encajar y estuvimos de diez”