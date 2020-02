El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, lamentó la derrota de su equipo y además, toda la polémica que rodeó al partido disputado este domingo en La Granja ante el Xerez CD.

Sobre el juego de su equipo se quejó de la falta de acierto de los suyos, “esa falta de acierto nos condenó y no está permitido si queremos estar arriba. Ellos han tirado dos veces y han marcado y nosotros ninguna. Es un resultado que no esperábamos pues llevábamos casi una vuelta o más sin perder en casa y con buenas prestaciones, pero no nos han salido las cosas como hemos querido, con independencia de muchas circunstancias que la corregimos o la mejoramos o este deporte tendrá mucho sentido. No voy a poner paños calientes, era un partido que debíamos ganar y lo hemos perdido. Hemos hecho cosas mal y estamos muy jodidos. Volvernos a levantar, hoy nos ha tocado a nosotros”

Más tarde dijo que “creo que las cosas que hemos hecho mal se pueden corregir, el resultado lo tapada todo pero hemos hecho cosas bien y haciendo méritos no es normal que te vayas perdiendo con un gol fantástico y que ha marcado el encuentro. Prácticamente no se ha jugado y ellos se han hecho fuerte al ir por delante en el marcador, en estos partidos lo que se debe hacer es ponerte por delante y todo cambia y no hemos podido darle la vuelta al marcador”.

Sobre la suspensión del partido durante 15 minutos desveló que “ha sido por insultos racistas a Benji, pero bueno en este tipo de ruedas de prensa si uno habla todo lo que piensa se pueden creer que estoy buscando pretextos y el que me conoce sabe que no soy así. O protegemos este deporte o mejor hacemos otra cosas”.