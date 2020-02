Marlango, Miryam Latrece y Nalaya Brown protagonizan el VII Preparadas, Listas... jazz!!!

Ella Fitzgerald, Nina Simone o más actuales como Nora Jones o Amy Winehouse, la música jazz está llena de nombres femeninos que han aportado su calidad y sensibilidad a este estilo musical. El ciclo de "Preparados, Listos... Jazz!!!", cambia su nombre en esta edición por el de "Preparadas, Listas... Jazz!!!" para homenajear a las voces femeninas y con motivo de un cartel formado por mujeres. Se celebrará los días 14, 21 y 28 de marzo en el Teatro Principal con conciertos que a demás de jazz también sumará estilos como el blues, flamenco jazz, soul, R&B y latin jazz.

Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, el ciclo dará comienzo el sábado 14 de marzo en el Teatro Princiapal con la actuación de Miryam Latrece Cuarteto. Nacida en Madrid en 1991, la cantante y compositora comenzó a mostrar su pasión por la música y la danza a muy temprana edad, destacando sus cualidades en el arte de cantar.

Con 17 años entra a formar parte de la conocida banda underground "Akatupower", en la que comienza a desarrollar su carrera como cantante. Durante los 5 años siguientes la banda graba 2 discos, obtiene diversos premios y ocupa escenarios en grandes festivales. A finales de 2013, Miryam siente la necesidad de dar un paso más en su carrera, y decide abandonar la banda para comenzar su carrera en solitario, consiguiendo publicar su primer álbum "Una necesidad".

En su cita con el público palentino vendrá a presentar su segundo disco "Quiero cantarte", en el que han participado artistas como Marco Mezquida, Pablo Martín Caminero y Michael Olivera. Un viaje por diferentes culturas e influencias musicales, creado desde el amor y la admiración a los autores (Lole y Manuel, Serrat, Djavan y Camarón entre otros).

Marlango Dúo protagonizará el concierto del día 21 de marzo en el Teatro Principal. Marlango es una formación de pop con claras influencias de jazz y blues. El proyecto surge a finales del año 98 en Madrid cuando Leonor Watling, letrista y vocalista, y Alejandro Pelayo, pianista y compositor, graban una maqueta con 14 temas.

A finales del 2002 se les uniría Oscar Ybarra, trompetista neoyorquino. Con esta formación, en 2004 editan su primer álbum "Marlango" con el que consiguieron un disco de oro. A Palencia llegan con su último disco "Technicolor".

Su discografía continúa con Automatic Imperfection (2005), The Electrical Morning (2007), Life in the Treehouse (2010), Un Día Extraordinario (2012) y el Porvenir (2014). Han colaborado con artidstas como Miguel Bosé, Jorge Drexler, Kevin Johansen, Fito Páez, Bunbury, Los Amaya, Coque Malla, Rufus Wainwright, Radio Futura, Golpes Bajos, Radiohead o Paolo Conte.

El ciclo terminará el 28 de marzo con la actuación de Nalaya Brown Cuarteto. Nalaya es una cantante española capaz de ejecutar con gran virtuosismo estilos como el pop, jazz, soul o deep house. A los 12 años empezó a interesarse por la música afroamericana de la mano de Polo Orti y a los 16 ya trabajaba como vocalista de formaciones de jazz. En Palencia presentará su disco "Let´s get personal" un trabajo en el que regresa a sus orígenes más íntimos.

Los abonos y las entradas se pueden adquirir en las taquillas del Teatro Principal y en la web: www.teatroprincipalpalencia.es. Los abonos estarán a la venta hasta el 16 de febrero. El precio de los abonos será de 40 €. Los precios de las entradas para los conciertos de los sábados 14 y 28 de marzo son de 12 y 15 euros (dependiendo de la ubicación de la butaca). Los precios para el concierto del sábado 21 marzo son de 18 y 20 euros. Las entradas comenzarán a venderse a partir del 17 de febrero.