Más de trescientas personas se han concentrado a las puertas de la Delegación de la Junta de Castilla y León en Palencia, entrando posteriormente al edificio, para reclamar la vuelta del servicio de pediatría a Guardo. Conocados por las AMPAS de la localidad exigen la convocatoria urgente de la plaza, con los incentivos recogidos en el decreto de medidas urgentes para las llamadas zonas de difícil cobertura, como lo es la Comarca de Guardo y tras dos años con los médicos de familia cubriendo este servicio.

Los padres y madres de Guardo no pueden más y se muestran dispuestos a llegar hasta dónde haga falta para recuperar un servicio del que carecen desde hace ya dos años. Más de 700 niños están siendo atendidos por los médicos de familia y no por un especialista en medicina infantil como sería lo deseable. Denuncian que son el único Centro de Salud de toda Castilla y León que tiene su plaza de pediatría vacante y con el especialista más cercano a más de 100km. Solicitan que se convoque nuevamente la plaza yrcuerdan que sería la séptima vez que se haría. piden soluciones reales y no parches a una situación que se extiende demasiado en el tiempo. Tras la lectura de un manifiesto los manifestantes han accedido al interior de la Delegación donde han exigido ser recibidos por el delegado, José Antonio Rubio Mielgo, quien no se encontraba allí en ese momento. Han solicitado una reunión urgente con él y con representantes de la Consejería de Sanidad para buscar una solución definitiva a la falta de pediatra en la zona.