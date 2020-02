Un centro deportivo y un centro para la tercera edad ocuparán la actual estación de autobuses

El ayuntamiento de Logroño toma el proyecto presentado por el Partido Riojano para dotar de uso el edificio de la actual estación de autobuses. El concejal del PR+ y responsable del área de deportes, Rubén Antoñanzas, explica que el proyecto está dividido en dos espacios: un centro para mayores y un centro deportivo con piscina.

El concejal también explica que la redacción del proyecto correrá a cargo de los funcionarios municipales y que los presupuestos de la ciudad para el año 2020 recogen 40.000 euros destinados a actuaciones complementarias del proyecto.

Rubén Antoñanzas, ya presentó el proyecto relativo al área deportes y hoy ha especificado que la concejalía de Servicios Sociales está trabajando en el espacio dedicado al centro de mayores, y que incluso se negociará que "sea financiado por el gobierno de La Rioja".

El proyecto cuenta con dos áreas separadas, pero "no está descartado que puedan estar conectados" para facilitar la práctica deportiva de los mayores. No obstante, Antoñanzas subraya que "no será un centro deportivo dedicado a la tercera edad".

Centro deportivo 'La Estación'

El en proyecto inicial del Partido Riojano, el centro deportivo municipal “La estación”, la idea es “crear un nuevo centro deportivo basado en los dos usos deportivos que mayor demanda tienen por la población, que son las piscinas y los gimnasios”. De esa forma, el centro deportivo contaría con un total de 3.413 metros cuadrados distribuidos en:

-zona deportiva (ubicada en el edificio ya existente): 1.291 metros cuadrados

-zona de piscinas (nuevo edificio): 1.450 metros cuadrados

-acceso y vestuarios del centro deportivo (nuevo edificio): 672 metros cuadrados

La zona de piscinas, que contará con una cubierta traslúcida, contempla dos piscinas, una de 25×12 metros y otra de 14×7,5 metros.

La parte de acceso al centro deportivo, donde estarán también los vestuarios, zona de enfermería, almacén y sala de monitores, dispondrá de una cubierta vegetal. Por su parte, la zona de gimnasios y zonas de usos múltiples estará ubicada en los bajos del edificio existente.