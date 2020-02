Remiro: "Con el apoyo de la gente contra el Mirandés todo saldrá genial"

Alex Remiro jugó este domingo su primer derbi vasco defendiendo la portería de la Real Sociedad. Era su primer enfrentamiento contra el Athletic tras su polémica marcha del pasado verano. El meta de Cascante resta importancia a ese hecho y se centra en lo mucho importante que viene por delante.

-¿Contentos por dar continuidad al triunfo de Copa de Madrid?

Sí, porque seguimos con la buena dinámica y las buenas sensaciones, la buena racha, la gente enchufada, la afición con nosotros, es como para estar muy contentos.

-Esta la gente de la Real super ilusionada con lo que están haciendo...

Hemos hecho mucho, es verdad, pero realmente tengo que decir que no hemos hecho nada. Lo vivido en el derbi vasco será inolvidable por el apoyo de la gente, como se han quedado al final del partido. Que la afición y loas jugadores vayamos en la misma dirección es maravilloso. Les agradecemos mucho su apoyo.

-Parecía que en el derbi vasco estaban pensando ambos equipos más en las semifinales de Copa...

No, no. A todos nos gusta ganar, y más un derbi. El inicio de partido nos tomamos un poco la medida los dos equipos y no ha pasado gran cosa. Pero en la segunda fue un verdadero derbi, con sus ocasiones, peleas, entradas... Por un momento pensaba que íbamos a acabar empate, pero hemos sabido aprovechar una gran jugada y nos ha salido cara.

-Le ha cogido ya las medidas a la portería de la Real...

Sí. Estoy a gusto. El tener minutos, ver que tiene ocasiones el rival y no nos meten gol, todo eso me ha ido bien, estoy a gusto, en distancias y con balón me veo bien. Aunque en determinados momentos puedo hacer algo más. Estoy disfrutando del día a día y de los partidos.

-¿Cómo ha sido enfrentarse por primera vez al Athletic?

Hombre, otro rival más no es. Está claro. Pero para mí no era el partido más importante de mi vida. Sí fue especial, porque vengo de ahí, he estado allí diez años y son jugadores que has visto desde siempre. Pero uno se centra en centrarse en lo suyo y ayudar a la victoria de su equipo nada más.

-¿El del jueves considera que es el partido más importante de la temporada?

Para nosotros es muy importante jugar una final, como para la afición. Porque hace mucho tiempo que no se llega a una semifinal en la Real. Pero por suerte y con el trabajo duro del cuerpo técnico y todos los jugadores hemos llegado hasta aquí. Con el buen futbol estamos aquí, y otros factores como los rivales que te tocan. Ha cosasto mucho, hay que valorarlo y disfrutarlo. El partido más importante es el que toca ahora, prepararlo bien . Estamos centrados sólo en el Mirandés y que la grada esté como en el derbi vasco para que todo salga bien.

-Ahora bien, máximo respeto al Mirandés, ¿no?

Obviamente. A todos los equipos hay que tenerles respeto, pero cuando un equipo conseigue estas hazañas en Copa, quizá hay que tenerlo más en cuenta. Ellos generan, arriba son fuertes y se mueven muy bien. El Sevilla y el Villarreal nos ganaron, y el Celta nos puso complicadas las cosas... y a los tres ha eliminado el Mirandés. Así que eso lo dice todo. Mucha cautela, pero si nos mostramos como somos, y con el apoyo de la gente, seguro que todo sale genial.