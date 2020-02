Según los promotores inmobiliarios el retraso en tramitar licencias lastra el empleo y la economía

Así lo ha declarado en Hoy por Hoy Locos por Valencia el presidente de los promotores inmobiliarios, Antonio Olmedo, antes de la reunión que mañana mantendrá con el alcalde de València, junto a otros representantes del sector para reclamarle más agilidad en los trámites de licencias, porque los retrasos les están asfixiando.

La demora y el atasco en la concesión de licencias de obras por parte del Ayuntamiento de València, enfada a los promotores inmobiliarios. Su presidente, Antonio Olmedo, asegura que además supone un incumplimiento flagrante de la ley autonómica de ordenación del territorio que establece que no debería retrasarse más que un par de meses. Pero en el caso de la capital el retraso es de meses, de varios meses, provocando inseguridad jurídica y lastrando gravemente el empleo.

Y lo que es peor, el propio ayuntamiento se dispara en el pie. Sin licencia no se construye, si no se construye no se paga el ICIO, el impuesto sobre construcciones, lo que perjudica directamente a las arcas de la casa gran.

Por eso, los promotores inmobiliarios, de la mano de los arquitectos, acudirán mañana al Ayuntamiento para entrevistarse con el alcalde Joan Ribó para que busque soluciones. Según Olmedo, València necesita cada año entre 2.500 y 3.000 viviendas nuevas.