Crisis en la Asociación Profesional de Ilustradores valencianos

La Associació de Professionals de la Il. lustració Valenciana , la APIV, podría estar en crisis. Una situación que ha propiciado la baja de varios miembros históricos de la asociación (entre ellos 3 expresidentes y varios ex vicepresidentes) por no estar de acuerdo con la actual línea de trabajo y la forma de gestionar APIV.

El desacuerdo no es con la Junta Directiva, sino que está directamente relacionado con la gerencia de la Asociación, a la que se le acusa de no colaborar ni apoyar eventos y actividades relacionados con la ilustración, el cómic o el diseño, y actuar por el contrario como la "gestapo" de la ilustración valenciana por no apoyar eventos y actividades que realizan miembros de la asociación como, por ejemplo, las Jornadas de Ilustración Valenciana de este fin de semana en Mercado de Tapinería con gran éxito de convocatoria.

Debido a esta crisis se han producido las bajas de Premios Nacionales como Cristina Duran , Miguel Angel Giner, Paco Giménez., además de las de Miguel Cruz, Javier Gay, Nacho Casanova, Boke Bazán. .. y se une ahora la de Paco Roca.

Desde la Asociación lamentan las bajas y defienden la gestión que hacen pública cada año con la Memoria y que se aprueba por la Asamblea General. Aseguran que la Asociación no apoya ahora actividades enfocadas a la divulgación de la ilustración valenciana, sino que intentan dignificar la profesión.

Esta crisis contrasta con el buen momento que se vive ahora en el sector y que se ha cristalizado con el Inventario del Tebeo Valenciano, tras fuentes consultadas a profesionales del sector, se podría estar pensando en montar una Asociación del Cómic Valenciano, donde podrían entrar todos los dibujantes de cómic que son ilustradores. Una idea muy incipiente todavía que no se descarta.