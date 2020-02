AcunhaDos le canta al gol y... el Celta gana meses después

El Celta solamente había marcado 17 goles en 22 partidos y, la última vez que había ganado en casa, todavía no habían empezado las obras de La Sagrada Familia en Barcelona. Por eso el grupo AcunhaDos quiso cantarle a la falta de gol y quiso hacer un cántico chamánico para que lloviesen goles en Balaídos. Y no era fácil porque el Celta solamente había marcado más de un gol en 3 partidos en toda la temporada. Pero esta versión del Sabor de gol de la otra Danza Invisible ha sido tal éxito, que AcunhaDos no descarta vender esta exitosa fórmula a clubes de Primera, Segunda y Segunda B. Con letra de un tal Buceta y con arreglos y voz de un tal Cunha empieza la remontada de este Celta. Ya está aquí.