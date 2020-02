Jesús Arbués: "Las víctimas de Biscarrués"

Fue hace casi 40 años. Un día volví de la escuela diciendo que iban a hacer un pantano en Biscarrués. Yo era un niño de “La Galliguera”, pero recuerdo, perfectamente, el miedo, la incertidumbre y la división entre vecinos que trajo esa noticia. Ya nada volvió a ser igual. Hoy, como dice la canción, ha pasado mucha agua bajo el puente, mucho lindano también. El pantano de Biscarrués sigue allí, recogiendo tras sus compuertas la pasmosa incapacidad de acuerdo interinstitucional, los discursos oportunistas y rimbombantes, y los cambios y recambios de criterio. Y mientras tanto, como el olmo seco de Machado, “La Galliguera” sigue viva mostrando a quién quiere verlo unos parajes excepcionales. Alguien tendrá algún día que pedir perdón a esta tierra y a estas gentes por cuatro décadas de espada de Damócles sobre su paisaje y su modo de vida. Muchos marcharon ya otras tierras, muchos están bajo la tierra, pero todos son las víctimas de este pantano que no se hizo, que no se hará y que, no por ello, deja de existir y fastidiar.