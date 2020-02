PSA plantea un ERE de extinción en Figueruelas

El grupo automovilístico PSA inicia periodo de consultas en la planta de Figueruelas (Zaragoza) para negociar las salidas de 461 trabajadores de más de 61 años. Se trata de un ERE de extinción donde no se plantea la inclusión de contratos de relevo.

Las salidas de estos trabajadores afectados empezarían a hacer efectivas a partir de junio. La dirección de la empresa en Zaragoza se ha reunido este lunes con los sindicatos para abrir este período de consultas. Santiago Arcos, secretario general de CGT, señala que la empresa lo ha planteado "por motivos organizativos para adaptar la plantilla a las nuevas condiciones salariales".

Esta decisión no ha gustado a los sindicatos, fundamentalmente porque no se tiene en cuenta la modalidad de contrato de relevo, como así se les ha exigido. "Si hoy en día es necesaria más gente, quitar 461 personas va a suponer nuevas contrataciones, que es lo que hemos pedido en un primer momento y que sería conveniente la aplicación del contrato de relevo y, si no es así, habría que adquirir algún tipo de compromiso de contratar gente y en buenas condiciones".

Ambas partes se han emplazado para el próximo lunes para seguir con estas negociaciones. Un día antes, el próximo domingo, CGT y STOPEL han convocado una concentración en la Plaza de España de Zaragoza por otro motivo: la mejora de sus condiciones de trabajo.

"Hay un malestar generalizado en la plantilla, porque hay carencia de gente, ritmos excesivos, accidentes, tenemos un asentismo más elevado que en otros momentos", desgrana Arcos, y, además, "no estamos de acuerdo en las contrataciones, que entrar con el 65% de jornada y hacen más del 100%".