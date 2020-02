Dos alumnas del IES Modesto Navarro de La Solana becadas por Amancio Ortega

Dos alumnas de 4ª de la ESO del IES Modesto Navarro de la localidad ciudadrealeaña de La Solana han logrado conseguir dos de las 500 becas que concede la Fundación Amancio Ortega. Unas becas que posibilitan estudiar, durante un año, en EEUU o en Canadá. Una ayuda económica de cerca de 30.000 euros y a la que se han presentado hasta 10.000 estudiantes de toda España.

Estas alumnas son Marina Ruiz-Peinado y Marta Flor. Ambas cuentan con un buen currículo académico, así como un buen nivel de inglés. No obstante, también han tenido que pasar diversas entrevistas personales y exámenes escritos. Un esfuerzo que les ha valido para estudiar 1º de Bachillerato el próximo curso en aquellos países americanos.

De esta forma, tal y como ha confesado el director de este Instituto, Paco Ruiz-Flores, en declaraciones a Hoy por Hoy Ciudad Real y provincia, que es "la primera vez que se consiguen estas becas en nuestro centro educativo". Sin embargo, alumnos y alumnas de este centro educativo sí que han llegado a finales de campeonatos regionales de ciencias.

Asimismo, sendas alumnas se han mostrado muy contentas por esta dotación económica que vendrá a mejorar, aún más, su nivel de inglés. No obstante, la propia Flor ha subrayado que "mi padre ha llegado a llorar con la noticia [...] me he ido de casa de intercambio una semana pero nunca un año".

Finalmente, esta experiencia académica comenzará el próximo mes de septiembre y se alojarán en una familia nativa de estos países del norte de América. Una beca que se prolongará hasta el próximo mes de junio 2021. Una beca que se hace cargo de los gastos de alojamiento y se les proporcionar un dinero mensual para sus gastos del día a día.

