Arrecife tala uno de los árboles más frondosos del centro de la capital

En plena emergencia climática el Ayuntamiento de Arrecife ha decidido eliminar uno de los pocos árboles del centro de la capital. Se trata del Tipuana Tipu que daba sombra a los viandantes que transitaban por la céntrica calle Manolo Millares con Coronel Bens. Se trata de un árbol de crecimiento rápido, corpulento, que llega a alcanzar los dieciocho metros. De hecho este era uno de los árboles más grandes y frondosos de la capital de Lanzarote. "Estaba causando un problema porque se estaba metiendo dentro de las casas de los vecinos, entraban bichos, ratas y cucarachas", ha explicado Roberto Herbón, concejal de Vías y Obras de Arrecife. "Había roto el aljibe del edificio donde está la óptica, estaba muy metido dentro del aljibe, hubo que sacarlo porque el árbol tenía mucho porte y era imposible trasplantarlo", añade. Además, el árbol había empezado a destrozar la acera.

"Una tala brutal en arrecife, ese árbol que se han cargado podría estar reteniendo al año unas 15 toneladas de CO2", explica el promotor de la Ley de Protección del Arbolado de Canarias

"El problema es el odio al árbol. Es algo que impera cada día más en nuestra población. Nuestros gobernantes no hacen más que ejecutar por orden popular lo que la gente está pidiendo: que quiten el árbol porque tiene bichos y cucharachas. En vez de tratarlo, deciden talarlo, la solución fácil", explica Domingo Afonso, portavoz de Parents for Future. "En plena emergencia climática el árbol tiene un papel fundamental. Ese árbol que se han cargado podría estar reteniendo al año unas quince toneladas de C02 de los coches que pasaban por debajo", explica Afonso. "Los árboles filtran la contaminación ambiental, la calima, las particulos de los vehículos, amortiguan los ruidos, refrescan el ambiente, si los vecinos no son capaces de ver estos beneficios tenemos un grave problema de educación ciudadana", explica el promotor de la Ley de Protección del Arbolado de Canarias. Para el desarrollo de esta Ley Domingo Afonso recoge firmas en la Librería el Puente y en la Fundación César Manrique.