Torrelaguna abre su piscina para todo aquel que quiera iniciarse en el buceo

El próximo domingo 16 de febrero, la piscina municipal de Torrelaguna estará abierta a todo aquel que quiera ‘bautizarse’ en el mundo del buceo. La escuela de Buceo El Cortijo Subacuático de Almería realizará un curso teórico y práctico entre Torrelaguna y el Cabo de Gata-Níjar en Almería para todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la aventura submarina y como primera toma de contacto, el domingo tendrán la oportunidad de hacerlo en la piscina municipal de Torrelaguna de forma gratuita. Franjo Sánchez es el director de la escuela.

Una iniciación para los cursos que comenzarán en marzo, que realizarán la formación teórica y las prácticas en la Piscina Municipal de Torrelaguna y las inmersiones en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería. La edad mínima para realizar la actividad es de 12 años.

Al ser la piscina de Torrelaguna cubierta y climatizada no se usarán trajes de neopreno, pero si camiseta o lycra y el gorro de piscina. Todo lo demás (botella, jacket, regulador, aletas, máscara, etc.) no será necesario llevarlo.

El curso tiene un precio de 325€ e incluye el material, el alquiler de todo el equipo de buceo, el alquiler y carga de aire de las botellas, el uso de la piscina, seguros, tramitaciones de títulos, 4 inmersiones y fotos y vídeos de recuerdo. Si se tiene el Carnet Torrelaguna el precio es de 299€.