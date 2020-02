El Numancia cae en La Rosaleda tras una mala segunda parte

El Numancia besó la lona en La Rosaleda de Málaga y perdió 2-1 en un partido de más a menos por parte de los rojillos. Tras una buena primera parte, en la segunda el equipo de Carrión desapareció y quedó a merced de los locales, que supieron darle la vuelta al marcador.

ficha técnica Málaga: Munir; Ismael, Luis Hernández, David Lombán, Juankar; Hicham (Tete Morente, m. 62) Adrián, Luis Muñoz, Juanpi (Pacheco, m. 69), Antoñín; y Sadiku. Numancia: Dani Barrio; Iván Calero (Marc Mateu, m. 69), Derik, Escassi, Héctor Hernández; Erik Morán, Gus Ledes; Noguera (Moha, m. 46), Aguado, Álex Sola; e Higinio (Néstor, m. 80). Árbitro: Areces Franco (Comité Asturiano). Amonestó a Juankar, Luis Hernández y Luis Muñoz (Málaga) y a Noguera, Calero, Higinio y Héctor (Numancia). Goles: 0-1, m. 16: Escassi; 1-1, m. 54: Sadiku, de penalti; 2-1, m. 90: Adrián. Incidencias: La Rosaleda. 8900 espectadores.

Pese a que el once contaba con tres caras nuevas (Erik Morán, Aguado y Noguera) se las prometía muy felices el Numancia gracias al gol de Escassi, a los 16 minutos, rubricando el buen inicio del choque. Un balón de falta de Aguado lo cabeceaba el capitán rojillo al fondo de la red totalmente solo. No quiso celebrarlo en su tierra. Con la ventaja en el marcador, los sorianos no pasaron apuros, aunque el Málaga no tiraba la toalla.

La segunda parte comenzó con el cambio de Moha por Noguera en las filas visitantes. De nuevo Aguado, a balón parado, creó peligro, con un lanzamiento que se estrelló en la cruceta de Munir. Hasta ahí llegó el Numancia, que desapareció en prácticamente todas las facetas. Moha cometió un penalty de infantiles, derribando a Juankar en el área y Sadiku transformó la pena máxima engañando a Barrio. Los malagueños se crecieron y acosaron el marco soriano. El cancerbero rojillo apareció para repeler un remate a bocajarro de Morente. Derik tuvo el 1-2, pero su remate se marchó alto. No erró Adrián González, dentro del área chica, aprovechando para fusilar a Barrio, tras no lograr despejar Gus Ledes. La derrota, merecida, aleja al Numancia del play-off, que está a 3 puntos.