Volver al pueblo: "Tienes que sacar lo mejor de ti, reinvertarte, arremangarte"

Destilan energía e ilusión. Ana Omella e Isabel Marco son dos jóvenes que han decidido regresar a sus pueblos e desarrollar su proyecto de vida en el medio rural. Son solo dos de las historias que se han incluido en Café por Europa, un encuentro organizado por la Comisión Europea en Calamocha (Teruel), previo al I Foro de las Voces de Despoblación en La Puebla de Valverde que organiza la Cadena SER. La Ventana de Aragón se ha emitido esta tarde desde Calamocha.

"Necesitamos jóvenes con ganas de emprender" porque "no sirve de nada venir a un pueblo y no arremangarse, necesitamos gente que quiera poner todo su potencial a favor y tienes que sacar lo mejor de ti, tienes que reinventarte, a veces toca emprender". ha señalado Ana Omella, que regresó hace dos años, después de pasar por Barcelona o Argentina, a Fórnoles (Teruel) con el Plan de Retorno Joven. "Los caminos no sé si son más fáciles o más difíciles que en la ciudad pero en el pueblo tenemos muchísimas posiblidades",

"Siento que el pueblo nutre y hace falta gente joven, con ganas de vivir en los pueblos pequeños y aportar lo que nos ha nutrido cuando hemos estado fuera", remarca Ana Omella.



De hecho, "me está ayudando a crear sinergias, a abrirme a nuevos espacios y a conocer todo lo que se ofrece en nuestra comunidad y en la comarca", continúa. "Hay mucho apoyo para la gente que queremos emprender" y "en este tiempo en el pueblo he tenido unas oportunidades muy bonitas, de reencontrarme conmigo y reencontrarme con la gente y aportar la reflexología y lo que yo trabajo a la comunidad; me siento muy feliz".

En el caso de Isabel Marco, natural de Alcorisa (Teruel) y residente en Alagón (Zaragoza), a su actividad laboral como maestra de Educación Especial y psicopedagoga, se une su pasión por la música y acada de publicar su segundo disco, 'Nada será igual', que reúne un puñado de canciones que tienen que ver con la despoblación y con mensajes a los urbanitas y a los políticos, "con trasfondo contestatario".

Marco confía en que "la música remueva las conciencias, que no sea algo que solo se pueda bailar y que cale el mensaje que se quiere transmitir", un disco que "es un canto a la España vaciada, al cambio climático..." como la canción 'El respirar de las piedras', que "refleja la vida en un pueblo".

Por los micrófonos también han pasado la jefa adjunta de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea, María Gafo, y el presidente de la Diputación de Teruel y también alcalde de Calamocha, Manuel Rando. El objetivo de la Comisión Europea en este Café por Europa es "escuchar propuestas de los jóvenes del medio rural y que se puedan trasladar a Bruselas", ha explicado Gafo durante la emisión de este espacio radiofónico.

Además, la institución provincial se ha marcado como objetivo durante esta legislatura aprovechar las potencialidades locales y revertir el éxodo de la población. Uno de los retos es dotar de banda ancha a toda la provincia.