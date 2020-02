El artista ruso Oleg Spigin gana el Cirquijote de Oro del Festival del Circo

El artista ruso Oleg Spigin, con su espectáculo de 'trapecio washintong', ha resultado vencedor del Cirquijote de Oro, máximo galardón del XIII Festival Internacional de Circo de Albacete. Este mismo artista se ha alzado, además, con el premio Pinito de Oro que otorga la Asociación de Amigos de los Teatros Históricos (AMIThE) y Arcos. Después de cuatro días de competición, en la que han participado 21 artistas de distintos países, -desde Taiwán a Italia, pasando por Méjico o Ucrania-, el jurado ha desvelado este lunes tras la Gala Quijote, los merecedores de los distintos galardones.

Dos dúos, los dos llegados de Ucrania, se han llevado un Cirquijote de Plata. El jurado ha considerado merecedores de este galardón a Alex and Liza, presentes por primera vez en Albacete con un adagio acrobático; y también a el Dúo El Beso, integrado por el bailarín Genia y la artista Kateryna, también ucranianos, que han traído a Albacete un espectáculo de Pole Aéreo.

En la categoría de Cirquijote de Bronce el jurado ha premiado a tres de los espectáculos presentados. En concreto, se ha llevado este galardón el Dúo Beige, un espectáculo de cintas aéreas con dental ofrecido por Kelly Joo y Angelika Janickova, artistas de la República Checa. También el cubano Hermes Pompa, formado en la Escuela Nacional de Circo de su país, finalista del programa de televisión Got Talent, ha sido reconocido con un bronce por su espectáculo de Pole Aéreo. Este mismo premio ha sido concedido por el jurado a otra artista cubana, Sandra Lucía Martínez Díaz, que ha traído hasta Albacete un espectáculo de aro aéreo titulado Kerleankoff (pasión por el arte). Esta misma artista ha sido la merecedora del premio Cirquijote del Público que otorgan los espectadores que asisten a las galas de competición mediante votación popular.

Asimismo, en esta edición se han otorgado premios a jóvenes talentos. En esta categoría, ha habido dos Cirquijotes de Oro: uno para Serhii & Milana, de 12 y 8 años respectivamente, con su espectáculo de cintas aéreas, y otro para Ameli Bilyk, joven ucraniana que pese a su juventud (15 años) ya ha ganado premios en otros festivales de circo con su espectáculo de alambre flojo, en diciembre sin ir más lejos ganó el oro en el I Festival Internacional de Jóvenes de Ekaterimburgo (Rusia).

En la categoría de Jóvenes Talentos ha habido tres Cirquijotes de Plata, uno el dúo The Other Side of Twilight, formado por Angelina Fedorko y Oleksandra, también de 15 años, que han presentado un montaje de contorsión; otro para Darix de Bianchi, por sus malabarismos con pelotas y el tercero para el Dúo Alvarez, que también han traído un espectáculo de malabares.

Este XIII Festival Internacional del Circo no finaliza con esta gala final, pues una selección de los mejores artistas continuarán actuando en el Teatro Circo en las llamadas Galas de las Estrellas, que tendrán lugar los días 13, 14, 15 y 16 de febrero. Asimismo, cabe recordar que este año el Festival Internacional tendrá como colofón la actuación durante los días 28 y 29 de febrero y el 1 de marzo del Gran Circo Acrobático de China. Proyecciones de películas en la Filmoteca de Albacete, espectáculos circenses en el Teatro de la Paz para niños y el día 12 de febrero la Gala Clavileño, que será gratuita para jóvenes de 16 a 30 años y que protagonizarán Rolling Circus, de El Bonillo, completan el programa que se ha preparado este año.