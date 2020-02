Autorización ambiental para una instalación innovadora

La Junta de Castilla y León concede la autorización ambiental a la empresa Energyworks Aranda, que gestiona la planta de cogeneración de energía eléctrica y vapor de agua de la factoría de Michelin, para su enganche a la Red de Calor de la compañía Rebi.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica hoy el acuerdo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que da el visto bueno a la modificación que esta firma presentó este verano en relación a su proyecto de conexión a la red de calor externa para el aprovechamiento de excedente del vapor generado en la planta de cogeneración. Una vez examinado el expediente, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático ha emitido un informe que califica de “no sustancial” la modificación presentada. La modificación notificada, dice el informe “consiste en la instalación de un conjunto de intercambiadores de calor con el fin de ceder el excedente de vapor producido en la planta de cogeneración a la red de calor externa a base de biomasa”. Dice que la “modificación no afecta a la producción, no conlleva nuevos focos de emisión y no afecta a la producción de residuos”, por lo que autoriza estas instalaciones auxiliares.

El pasado 17 de enero el Consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visitaba esta planta de cogeneración y las instalaciones de la Red de Calor, destacando que la conexión de ambas convierte a Aranda en un ejemplo de innovación y compromiso con el medio ambiente.