Gaspar Llamazares: "En Asturias debemos ser un laboratorio para la transición y no para la reconversión"

Gaspar Llamazares acaba de publicar La Izquierda Herida en La Esfera de los Libros. Quién en su día llegó a ser el coordinador general de Izquierda Unida, uno de los referentes de la izquierda nacional y baluarte imprescindible para esa formación en Asturias, decide plasmar sus reflexiones en un libro que subtitula como una reivindicación de la democracia frente al espejismo del populismo. Todo un sincericidio, como el autor lo define, sobre el papel de la izquierda y los efectos de los populismos que tanto han cambiado el escenario político español. Tras su tensa salida de Izquierda Unida y el fracaso electoral de Actúa, Llamazares afronta el texto “desde el análisis; no se trata de pasar ninguna factura porque no tengo facturas que pasar”, dice.

Nuestro invitado parte de la base de que las fuerzas políticas de la izquierda, a nivel global, están en el nivel mínimo de gobierno y de militantes de toda su historia. Añade que, además, hoy en día las clases obreras y trabajadoras no confían en que sus hijos mejoren la situación de sus padres. En este panorama de crisis, en el que las cosas han cambiado tanto, con tanto recorte y malestar social, aparece la desafección política y democrática: “Se trata del perfecto caldo de cultivo para que aparezca quien viene dispuesto a arreglarlo con discursos y soluciones simples. Es el espejismo del populismo que nos ha pillado dormidos”.

Lo cierto es que el escenario ha cambiado en los últimos años. La política se ve condicionada por todo tipo de acontecimientos de escala global y cada vez es menos decisora en beneficio de la economía: “esta impotencia de la política ha provocado fracturas y heridas a nivel social, político y territorial y después nos hemos equivocado al quedarnos dormidos ante la aparición del populismo que ha acabado con la memoria y la estrategia democrática de la izquierda”, explica. Por eso llama a desmarcarse de esta tentación de simplificar la política en un proceso complicado “pero que se debe alejar de cualquier intento de asaltar el palacio de invierno; hay que profundizar, en cambio, en la democracia y las libertades”.

La situación asturiana no se escapa al análisis que Llamazares realiza del escenario político actual. La región de la eterna reconversión se ve abocada ahora al enésimo precipicio con la transición energética como último argumento para el cambio de paradigma. El veterano político observa “una falta de estrategia para la transición por parte del gobierno central y una falta de liderazgo en el ejecutivo asturiano”. Se muestra convencido de la necesidad de llegar a acuerdos entre todos los agentes ante un exceso de dirigismo como el que ahora se observa: “Si se han logrado acuerdos para aumentar el salario mínimo ¿Por qué no se han de lograr para una transición justa? Si somos un laboratorio para todo, hemos de serlo para la transición y no para la reconversión”.

Sobre su salida de IU, Llamazares explica que la situación, aún tensa entre la organización asturiana y la federal demuestra que el problema “no era donde colocar el jarrón chino del ex coordinador sino la fuerte personalidad de la organización asturiana con un marcado proyecto político y social”. Además, añade que IU en Asturias es imprescindible ahora “más, teniendo en cuenta que Podemos, aquí, está completamente fuera de la realidad”.

