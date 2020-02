Los ayuntamientos preguntan por los 500 millones de fondos Miner sin invertir

Los ayuntamientos mineros echan en falta un pronunciamiento del Tribunal de Cuentas sobre los fondos Miner no invertidos. Ante el informe del alto tribunal que denuncia irregularidades en la tramitación de subvenciones para las cuencas durante once años, la Agrupación de Ayuntamientos Mineros de Castilla y León admite que ha podido haber excesos que se deben investigar y hasta depurar responsabilidades, pero también se preguntan por qué no se hace referencia a los más de 500 millones que han comprometido los sucesivos gobiernos, e incluso han firmado con las comunidades autónomas, pero no han llegado a las cuencas, explicó Pedro Monasterio, actual presidente de la Agrupación de Municipios y antiguo sindicalista de CCOO en las negociaciones mineras.

En cuanto a la recomendación del Tribunal de que el Ministerio asuma directamente la gestión de los fondos en lugar de un instituto, como ha venido ocurriendo, los ayuntamientos confían en que finalmente sea la Ciuden la que administre las ayudas, como se les ha comunicado, porque creen que tiene capacidad y conocimiento del territorio.

No obstante, el presidente del Gobierno ya ha anunciado que habrá un nuevo instituto de la Transición Justa que sustituirá al de reactivación de las cuencas.