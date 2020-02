El Carnaval de Cádiz más feminista contra el fascismo

El Carnaval de Cádiz siempre ha sido un gran altavoz de denuncia y reivindicación social. Los poetas gaditanos recogen durante todo un año esas demandas sociales y temas que han estado más candentes para transformarlos en coplas de carnaval que luego calan en una sociedad necesitada de ellas.

Y este concurso no ha sido menos. Ya en el inicio de la fase de cuartos de final, donde los autores empiezan a sacar las letras más duras ha crecido ese compromiso. No en vano, en estos dos primeros días de cuartos han sido dos comparsas punteras las que han repetido temas, con el feminismos por bandera.

Primero fue la comparsa "Los Listos" la que se acordó de todas las abuelas andaluzas que lucharon y pelearon para rematar maldiciendo "al partido que humilla a las hembras de la tierra mía" y animando a los andaluces que ase acuerden de ellos a la hora de votar.

En esta línea "Oh Capitán, My Capitán" la comparsa de Tino Tovar reivindicaba a la mujer sobre el fascismo. Hablando de esas mujeres rebeldes que "cambiaron la fregona por la universidad" o las que "cambiaron ser musa por ser poetas" y no entienden como hay mujeres que dan su voto al fascismo.



De nuevo la comparsa Los Listos quisieron reivindicar en su primera letra de pasodoble a las mujeres valientes como su hija que le dice que no quiere ser princesa, que quiere ser capitán pirata, constanado un cambio de mentalidad de esas mujeres que se rebelan y serán "libres y valientes"

Son solo algunos ejemplos singnificativos de dos agrupaciones grandes de este concurso que aún tiene mucho que denunciar en sus letras.