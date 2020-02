El desmantelamiento de Garoña comienza este año y terminará en 2030

El desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña, parada desde diciembre de 2012 y cerrada definitivamente en julio de 2013, se presentará en el segundo trimestre de este año con un plazo de ejecución de diez años, ha explicado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente. Antes de una reunión para revisar el Plan de Emergencia Nuclear de Burgos (PENBU), que sigue activo, De la Fuente ha detallado a los periodistas que entre este año y 2024 está previsto que se vacíe la piscina de combustible nuclear y los elementos de las turbinas, mientras tanto se irá preparando la documentación para la siguiente fase.

En la segunda fase, más complicada y larga, con una duración prevista de siete años, hasta 2030, se desmantelará el reactor nuclear y se acometerá la desclasificación de la planta, la descontaminación y la recuperación del entorno.El subdirector general de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio de Interior, Francisco Ruiz Boada, ha explicado que mientras el Consejo de Seguridad Nuclear no diga que las medidas de emergencia del PENBU ya no son necesarias se seguirá tratando igual que el plan de cualquier nuclear operativa.“Cuando no sea necesario el Plan de Emergencia Nuclear, se pasará a una transición hacia un Plan de Emergencia Radiológico”, ha precisado.

El objeto de la reunión del PENBU celebrda este martes en Burgos es precisamente actualizar el PENBU, que “no está desfasado pero requiere introducir algunas mejoras y agrupar varios programas que funcionaban de forma independiente”, ha explicado Ruiz Boada.El plan no integraba a la Unidad Militar de Emergencias ni incorporaba la experiencia tras el accidente de la central de Fukushima.Además incluirá el programa de ejercicios y simulacros, los de información y formación y el programa de profilaxis radiológica.

A la reunión han asistido también el subdelegado del Gobierno en Álva, José de la Fuente, y el representante del Gobierno de La Rioja, Manuel Ángel Martínez, ya que ambas zonas están también incluidas en el PENBU. Junto a ellos, han participado en la jornada de trabajo un representante de la central nuclear de Garoña y los jefes de los grupos operativos logístico, de Seguridad Ciudadana, radiológico, sanitario y de coordinación y asistencia técnica.

En la reunión se han repasado las diez jornadas y tres simulacros realizados el pasado año en el entorno de Garoña en 2019, que incluyeron dos ejercicios operativos de activación de los controles de acceso a la central de Garoña y en la Estación de Clasificación y Descontaminación de Briviesca.También se ha dado cuenta de la concesión de tres subvenciones, de 60.000 euros cada una, a otros tantos ayuntamientos del entorno de la central nuclear y está a punto de concluir el procedimiento para resolver nuevas subvenciones solicitadas por ayuntamientos de la zona a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que publicó la última convocatoria el 30 de julio de 2019.