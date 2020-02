Lacalle rechaza unas cuentas de 'pan y circo'

El grupo municipal del Partido Popular sostiene que Ciudadanos se suma a los presupuestos de 'Pan y Circo' y a la 'fiesta del despilfarro' del alcalde socialista, que los populares aseguran que no responden a las necesidades de la ciudad. El portavoz del PP, Javier Lacalle, cree que un presupuesto debe ser algo más que subvenciones y fiestas, con que resume el contenido del documento, según él, vacío, del PSOE y Ciudadanos.,Aunque cree legítimo el pacto, censura que Ciudadanos considere ahora responsable pactar para que la ciudad tenga presupuesto cuando se negó el pasado mandato a colaborar con el gobierno del PP. Lacalle reprocha a la formación naranja no haber intentado un acuerdo del centro derecha que suma mayoría en el pleno. Javier Lacalle calcula que Ciudadanos solo decidirá sobre el 1,4% del total del presupuesto, 2.750.000 euros, mientras casi 195 millones los controlará el equipo socialista, el 98,6%.

Lacalle afirma que, después de estudiar el borrador del equipo de gobierno, considera que faltan proyectos que impulsen la industria y el empleo, como una partida para la ampliación del centro logístico de Villafría. No se incide en rebajar la deuda, según el portavoz del PP, y que a la ausencia de inversiones productivas, echa en falta el detalle de partidas para proyectos plurianuales. Lacalle solo ve positivo en el acuerdo del presupuesto PSOE-Ciudadanos, el proyecto de Bulevar para la calle Vitoria en Gamonal que De la Rosa, dice Lacalle, ha tomado del que planteó el Partido Popular aunque fue rechazado por la presión vecinal en 2014. Lacalle asegura que presentaron una propuesta alternativa al equipo del alcalde De la Rosa para implementar en el presupuesto y no se les hizo ningún caso. 'No tenemos ni un papel', ha asegurado el alcalde Daniel de la Rosa, sobre la propuesta de presupuesto alternativo que el PP dice haber trasladado al equipo de gobierno municipal y que no habría sido tenida en cuenta.