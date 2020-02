Sanidad destaca la apertura de un "nuevo tiempo de negociación" tras desconvocar la huelga prevista el jueves

Puede ser un buen día decía Ángel Víctor Torres a las diez y media de la mañana de este miércoles porque el presidente canario ya sabía lo que horas más tardes confirmarían los sindicatos: Comisiones Obreras, UGT y el Satse desconvocarían las movilizaciones previstas para este jueves anunciadas hace varias semanas entre los profesionales médicos.

Tras la confirmación de los sindicatos, la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, ha afirmado que se abre ahora "un nuevo proceso de negociación" con los sindicatos para dar respuesta a las peticiones de los profesionales: estabilizar sus contratos, reducir la tasa de temporalidad en los centros públicos y aumentar el número de plazas para la OPE de 2020.

"Las 1039 plazas son necesarias y no podemos hablar de fidelización de los profesionales si los tenemos con contratos de tres meses o una semana; no podemos ni estabilizar los servicios ni garantizar que los profesionales de las islas no capitalinas puedan tener continuidad", afirmó la titular del área en un momento durante la celebración del Pleno del Parlamento de Canarias.

Ante estas movilizaciones, los profesionales sanitarios agrupados en una plataforma ya se habían desmarcado el lunes mientras que el sindicato médico confirmó su desvinculación este martes. Eso sí, su secretario general, Levy Cabrera, ha asegurado que estarán "vigilantes" ante el cumplimiento durante los dos próximos meses de sus negociaciones con la Consejería.