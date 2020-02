Sabin Merino: "Estoy en mi mejor momento y quiero seguir así"

En castellano existe un refrán para explicar lo que ha vivido Sabin Merino en su llegada al Deportivo: "llegar y besar el santo". En gallego también: "chegar e encher". En el caso del delantero vasco ha sido mucho más que "encher". Sabin Merino ha inundado de goles sus apariciones como blanquiazul. Cuatro tantos que se han traducido en puntos, provocando una histórica escalada en la tabla.

"He encontrado un punto de madurez que otros años no he tenido y los minutos que necesitaba. Estoy en mi mejor momento y quiero seguir así" manifiesta el ariete con la sonrisa en la boca, al tiempo que muestra su ambición convencido de que tiene "margen de mejora". Su aterrizaje en A Coruña es difícilmente mejorable, con cuatro goles en otros tantos partidos. Un rendimiento que le ha convertido ya en uno de los futbolistas más apreciados por la grada. "Acabo de llegar y que la gente me valore por mi trabajo es muy de agradecer. Llegar a un club como este, con esta masa social y que me valoren me hace feliz". Un momento dulce que llega tras la amargura vivida en su etapa en Leganés. "Hay que ser consciente de dónde vienes, lo que has sufrido y valorar cómo estás ahora. Estoy en mejor momento porque he estado preparado para jugar en todo momento"

El deseo de Sabin es poder seguir ofreciendo goles a su nueva afición. Para eso debe superar una lesión muscular que le dejó fuera del partido del domingo en Alcorcón. Las sensaciones a día de hoy son buenas, aunque el delantero prefiere ser cauto valorando sus opciones de retornar al once. "Ayer entrené bien, sin molestias y no sé si estaré para el viernes, espero que sí, pero de momento voy bien". Este viernes les espera uno de los gallos de la categoría, el Girona, ante el que el Deportivo intentará elevar a ocho su racha de partidos consecutivos ganando. El objetivo no parece fácil, pero Sabin Merino no se arruga, más a la vista de la dinámica del equipo. "Girona es un equipo muy completo, pero también lo era el Cádiz. Podemos ganar a cualquier y más en Riazor". En el cuadro catalán figura un auténtico depredador del área como Cristhian Stuani, al que Merino describe como "un delantero de Primera División y por circunstancias está en el Girona. Es el más completo de Segunda División".

Preguntado por los objetivos de los blanquiazules ahora que el equipo parece lanzado, Sabin Merino se suma al discruso del técnico del equipo: "hay que conseguir las victorias que le míster nos pide y a partir de ahí a pelear por cualquier cosa".