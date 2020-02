La agenda electoral en Galicia la marca Urkullu, el lehendakari vasco. Así valora la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, el adelanto de las elecciones autonómicas del 5 de abril, anunciado ayer por la tarde por el presidente Feijóo.

La regidora augura un cambio en la Xunta de Galicia. "Unha vez máis Galicia non ten axenda política propia e a data das eleccións a marca o Lehendakari", lamenta Inés Rey. La alcaldesa apela a Feijóo: "Sabe que o seu ciclo rematou e o próximo 5 de abril os galegos e as galegas falarán e estou segura que apostarán, como fixeron co Goberno Central, por un Goberno de progreso e todas aquelas cousas que lle importan".

La respuesta de Javier Losada

El delegado del Gobierno, el también socialista Javier Losada, atribuye las reiteradas críticas de Núñez Feijóo a Pedro Sánchez a que el presidente gallego ha comenzado ya su campaña. "Lo que no sabíamos los gallegos es que el señor Feijóo estaba haciendo ya su campaña, a costa de criticar insultar y atacar con virulencia al Gobierno de España. También a partir de hoy sabemos que debemos tomar las palabras del señor Feijóo y todas sus promesas como campaña electoral", defiende el delegado del Gobierno.

Marea Atlántica hace un llamamiento a las fuerzas políticas del espacio del cambio en Galicia y a las mareas municipalistas a alcanzar un acuerdo para configurar una única candidatura que permita formar un gobierno "progresista e galeguista".