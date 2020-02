Nino, el gran líder de un Elche que no renuncia a nada

El Elche C.F. tiene dos líderes carismáticos en su vestuario. Uno es el gran capitán, Nino, el hombre de los récords en Segunda División y en el Club ilicitano. El otro es su entrenador, José Rojo Martín, Pacheta.

El técnico calificaba a su primer capitán como "auténtica leyenda del Elche" y le daba la enhorabuena por su nueva gesta: ser el máximo goleador histórico de la entidad franjiverde con 132 goles.

Juan Francisco Martínez Modesto, Nino, vive a sus 39 años un momento espléndido. Su calidad, su carisma y su ambición marcan el camino de un Elche que se ha metido en promoción de ascenso sin hacer ruido, pero sin renunciar a nada.

Nino ha dicho tras su nuevo récord que "no tengo palabras. Se me ponen los pelos de punta. Esto hay que sentirlo y vivirlo. Lo he conseguido después de muchos años. Estoy encantado y solo pienso en seguir ayudando en todo lo que pueda al equipo. Este es el camino. Lo primero es sumar 50 puntos y a partir de ahí no descartamos nada".

El estadístico del Elche, Antonio Javier Pamies, detalla la historia de los 132 goles de Nino vistiendo la casaca franjiverde: