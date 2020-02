El PP ya tiene candidato

El presidente de la Xunta ha anunciado lo que todos esperaban en su partido, y lo ha hecho ante un auditorio entregado, y con los argumentos previsibles. Ha dicho que se presenta para que Galicia no pierda la estabilidad y para que la comunidad no tenga un presidente que no tenga las manos atadas, que no dependa de tres o cuatro socios para poder tomar decisiones.

En una intervención trufada de constantes guiños a su gestión en los últimos diez años, ha vendido los logros de su gobierno, para concluir que Galicia está mejor ahora que en 2009. Y tras algún requiebro poco creíble por parte de los asistentes, Feijoo, entre sollozos, dijo lo que todos querían escuchar.

Entre gritos de presidente, Feijoo se empeñó en teñir de emoción un acto al que le faltó la tensión de otras ocasiones.