La Subdelegación del Gobierno niega que existan plazos fijados para solicitar ayudas por el temporal "Gloria"

Tras conocer que el Consistorio de Gandia ha habilitado una oficina en la que los afectados por el temporal "Gloria" pueden solicitar ayudas que establezca el Ministerio de Transición Ecológica, y que el plazo para presentar solicitudes finaliza en apenas unos días, el 21 de febrero, rápidamente varios ayuntamientos de la Safor han mostrado su contrariedad y han pedido cuentas incluso a la Subdelegación del Gobierno. Desde estas esferas han negado que en estos momentos el Consejo de Ministros haya aprobado la declaración de "Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil", por lo que este plazo para reclamar ayudas ni siquiera ha quedado establecido.

Al parecer, la única línea de ayudas aprobada de momento ha sido la establecida por la Generalitat Valenciana, con un término que finaliza el 31 de marzo. El alcalde de Tavernes, Sergi González, ha indicado a Radio Gandia SER que no le parece una buena idea la posición adoptada por el Ayuntamiento de Gandia, "que está generando unas expectativas que pueden no ser satisfechas". En el mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Bellreguard, Àlex Ruiz, que asume la necesidad de actuar a corto plazo en el paseo marítimo para garantizar la seguridad de las personas, pero que será necesario establecer otro modo de atajar el problema de la regresión de la costa. En cuanto al alcalde de Oliva, David González, ha hablado directamente con el subdelegado del Gobierno, que le ha confirmado que el Consejo de Ministros no ha emitido declaración alguna.

Recordemos que los daños provocados por "Gloria" en el litoral de la Safor son millonarios, y únicamente en el caso de Oliva ya ascienden a casi 3 millones de euros; 3,6 millones en Tavernes; y unos 580.000 euros en la playa de Bellreguard, unas cifras que consideran "inasumibles", y por la que están solicitando al Consejo de Ministros la declaración de Zona Afectada Gravemente por Emergencia de Protección Civil. En Bellreguard, este asunto se eleva a pleno este mismo miércoles.