La justicia da la razón a UGT por el convenio de las clínicas privadas

La justicia acaba de dar la razón a UGT por el convenio de clínicas privadas. Desde el sindicato lamentan que por CCOO se haya llegado a los juzgados para intentar evitar que se aplicara un convenio "que mejora las condiciones laborales de los trabajadores".

Ha sido en concreto el juzgado de lo social Nº3 el que ha dado validez al convenio firmado por UGT de eficacia limitada de clínicas privadas. Desde la federación de Servicios Públicos de UGT Jaén, su portavoz en el sector de Salud, Servicios socio-sanitarios y Dependencia Paqui Padilla, ha sido muy crítica en declaraciones para Radio Jaén por la actitud del sindicato CCOO. Éste sindicato se opuso frontalmente al acuerdo de UGT, llegando incluso a los juzgados para intentar desbaratar la aplicación de este convenio. Insiste en que los trabajadores se adhieren de forma voluntaria a este convenio que mejora las condiciones laborales de los mismos.

"Nosotros hemos estado durante varios meses, conjuntamente con CCOO, negociando este convenio. UGT hace una propuesta a los empresarios, Comisiones no quiere firmar ese convenio. Pero aparte de que no quiera firmarlo, nos denuncia. Lo hacen porque dicen que nosotros no tenemos la mayoría y ese convenio no tiene eficacia. Evidentemente nos da la razón el juzgado porque reconoce que la Constitución española dice claramente que un convenio puede ser de eficacia limitada y que puede firmar por un sindicato y los empresarios tal como se hizo", ha explicado la representante de UGT.

Diferencias patentes

Fue el 24 de septiembre del pasado año cuando se firmó el convenio entre UGT y la representación empresarial. El día 1 de octubre se procedió al depósito en la Delegación Provincial de Empleo. Paqui Padilla espera que CCOO haya entrado en razón y desista de recurrir la sentencia judicial.

"Creemos que CCOO desistirán y, por supuesto, ya empezarán a cobrar los trabajadores el dinero que les corresponde desde el año 2019. Porque, con todo esto, lo que está haciendo comisiones es paralizar que los empresarios abonen las cantidades, expone Padilla.

Por último, desde UGT solicitan a las empresas del sector que tras esta sentencia apliquen el convenio a aquellos trabajadores que voluntariamente lo hayan solicitado mediante escrito de adhesión.