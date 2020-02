Ante el Puente Genil, mediodía del club

El partido del próximo domingo en Chapín ha sido declarado Medio Día de Ayuda al Club, por lo que los socios deberán pasar por taquilla.

Durante la semana (de martes a viernes), los aficionados podrán retirar sus entradas en las oficinas del club en horario de mañana (10 a 14 horas) y tarde (17 a 19 horas). Ya el viernes se informará del horario de venta de entradas para el fin de semana.

Los precios de las localidades son:



Tribuna:

Socios: 6 euros.

No socios: 12 euros.

Preferencia:

Socios: 5 euros.

Preferencia: 10 euros

Fondo:

Socios: 3 euros.

No socios: 6 euros.

Infantil:

Socios: 2 euros.

No socios;: 3 euros.

Socios Oro y Premium: Gratis.

La directiva explica en un comunicado que “a casi nadie suele gustar la celebración del medio día del club, pero en una entidad de los socios como el Xerez Deportivo FC debe ser siempre un punto de inflexión para seguir valorando la importancia de elegir nuestro camino. Sin la participación y colaboración de los socios es imposible mantener una idea y filosofía de club de los socios”