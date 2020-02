Izquierda Unida propone modificar la ordenanza que regula el maltrato animal en Linares

Izquierda Unida toma cartas en el asunto. Después de varias reuniones que, durante meses, han mantenido con familias y particulares afectados, así como con voluntarios animalistas de la ciudad, ha decidido poner sobre la mesa esta problemática. Lo hará elevando la propuesta al próximo pleno municipal. El objetivo de la formación es, ante los numerosos casos de envenenamientos de perros y gatos producidos por distintos puntos de la localidad, modificar la ordenanza municipal existente para "que se aplique y se endurezcan las sanciones oportunas" hacia sus infractores. Así lo anuncia el portavoz de este grupo político, Carmelo Gragera, quien se muestra convencido de que la moción sea un éxito porque casi todos los partidos "llevábamos este asunto en nuestros programas electorales".

Como vecino e impulsor particular de esta reinvidicación, José Antonio Sánchez, alerta de que la tendencia y los indicadores "no son halagüeños, es más, son ascendentes". Todo esto teniendo en cuenta que hay muchos casos que no salen a la luz y "son horribles", lamenta. Ante tal panorama, este ciudadano exige que se incrementen las sanciones "para que estos hechos no se queden en un carpetazo", de igual forma que se involucre la figura del veterinario de la Policía Local "para que no recaiga sobre los afectados todo el peso". Es lo que desea Sánchez que, recientemente, vivió la triste experiencia en su propio entorno con la muerte de su mascota, Evaristo, envenenado por las calles de La Paz y Girón.

Situaciones similares se han multiplicado, en las últimas fechas, por zonas como Santa Ana o la Avenida de Andalucía, entre otras. La alarma provocada ha encontrado respuesta también en, por ejemplo, el Colectivo Animalista de Linares. Una de sus portavoces, Dina Ríos, resalta la necesidad de la ordenanza se cumpla, algo que casi nunca ha ocurrido según denuncia: "Yo misma he recogido un gato envenenado en un parque infantil hasta que las autoridades de la ciudad llegaron y lo echaron en un contenedor orgánico. Eso jamás se debe hacer por la cadena de envenenamientos que origina. Por eso pedimos un protocolo de actuación y trabajo de acción multidisciplinar donde entren en juego los Bomberos, Policía, veterinarios y el propio Ayuntamiento para que hagan su trabajo", afirma.