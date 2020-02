Los emigrantes invisibles de Madrid

Por desgracia nos solemos olvidar de nuestro pasado con mucha facilidad. Los emigrantes españoles que fueron hasta Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX y a lo largo de todo el XX hasta el final de la II Guerra Mundial, no fueron pocos. Las dos guerras civiles que vivimos en aquella época, las Guerras Carlistas, consideradas como la Guerra Civil hasta la del siglo XX (1936-1939) tuvieron un fuerte empuje de población hacia los Estados Unidos. Muchos fueron de Galicia y de Asturias, quizá las zonas más deprimidas del momento. Pero también hubo casos en Madrid y no pocos. Los comisarios de la exposición Emigrantes invisibles, Luis Ageo y James D. Fernández (profesor de la Universidad de Nueva York y descendiente de asturianos), me comentaban que durante la inauguración mucha gente se acercó para contar la historia de sus propias familias, quienes habían protagonizado momentos intensos en esa emigración.

En busca de sueños

La razón principal del viaje de esas familias fue la búsqueda de un futuro mejor. España no pasaba por sus mejores momentos (bueno España incluso en la época imperial de gran gloria y prosperidad, también era cuna de emigraciones). Los momentos convulsos, las carestías, guerras continuas y los políticos que ya anunciaban maneras con los que harían sus sucesores, no nos lo ponían fácil.

La exposición, que podemos visitar hasta el próximo 12 de abril, cuenta con recuerdos, fotografías y cartas de esos viajeros en el tiempo y el espacio que alcanzaros el olvido o el éxito, casi a partes iguales. Muchos de sus descendientes, hoy totalmente estadounidenses aún guardan lazos con España y la tierra de la que salieron sus abuelos.