El UCAM Murcia CB presenta a Radicevic y Malmanis mientras busca salida a Radoncic, Sakota y Tumba

El UCAM Murcia CB ha presentado este martes a dos de sus nuevos jugadores: Nikola Radicevic y Rinalds Malmanis. Una presentación en la que el baile de nombres ha vuelto a ser protagonista y en la que Alejandro Gómez, director general del club, ha confirmado que Delroy James ya está en Murcia y será presentado este miércoles.

Para Alejandro lo más importante que tienen que aportar estos jugadores al equipo es "aire fresco" y ganas de reivindicarse. Cosa que los dos deportistas señalaron porque, reconocían, no habían contado con ellos en sus respectivos clubes de origen.

"Yo seguro que puedo traer energía nueva y una ambición para demostrar que puedo jugar en esta liga y como jugador en la pista ser un base y ayudante del entrenador en la pista", contaba Radicevic tras asegurar que había hablado con Sito Alonso antes de cerrar la operación.

Por su parte, Malmanis está agradecido con la oportunidad que le ha dado el UCAM aunque reconoce las dudas sobre su figura: "Sí, entiendo las dudas porque no he tenido minutos y no he podido enseñar lo que puedo hacer. Voy a dar el 100% y seguro que voy a ayudar al equipo".

Varios jugadores en la rampa de salida

"Ahora mismo tenemos un jugador que ha salido como cesión, que recuperaremos sus derechos a final de temporada que es Manu Lecomte. Ahora mismo Dino Radoncic como Dusa Sakota son jugadores con contrato en vigor, como Kevin Tumba. En principio son jugadores con los que el equipo tiene relación contractual y que seguirán con nosotros hasta que vayan a otro equipo o salgan otros jugadores. De momento está todo abierto para entradas y salidas", sentenció Alejandro Gómez.