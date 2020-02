Diego Giustozzi y Sito Alonso: anécdotas, prensa y gestión de grupo

El entrenador de ElPozo Murcia, Diego Giustozzi, y el del UCAM Murcia CB, Sito Alonso, han compartido una mesa redonda en el espacio de ámbito cultural de El Corte Inglés de Murcia bajo el título 'La vida desde el Banquillo'. Una charla en la que los jefes de prensa de ambos clubes se intercambiaron los papeles para tirarles de la lengua.

Desde anécdotas de juventud que contó el técnico argentino, que es hincha de River Plate y que viajó durante dos años para ver todos los partidos; detalles como que Sito Alonso también dedica su tiempo a orientar a jóvenes promesas del club; hasta el análisis de la lucha de egos dentro de los vestuarios del fútbol sala y del baloncesto.

También diseccionaron su relación con los medios de comunicación. Giustozzi reconoció que como jugador leía la prensa pero que le afectaba demasiado, por lo que no le hace mucho caso, tampoco el madrileño que asegura respeta la labor periodística pero que cree que no tienen los conocimientos necesarios para analizar todas las situaciones de juego porque "es muy difícil analizarlas por alguien que no sea un experto".

Un coloquio animado en el que ambos se sinceraron sobre situaciones cotidianas como su evolución en la vida personal y familiar tras un mal resultado o sus charlas motivadoras como la que valió para alcanzar la permanencia la pasada temporada del UCAM Murcia contra Unicaja Málaga cuando Sito Alonso ordenó colocar una tabla y 190 kilos para levantar en press banca dentro del vestuario, se quitó la chaqueta y consiguió levantarlo, obviamente, con la ayuda del resto del equipo.