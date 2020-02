Este sábado día 15 de febrero en Vigo, será sede de la 2ª jornada de la Copa Promoción de Natación Artística. En esta jornada se disputará el Campeonato Gallego de Base Infantil y Junior en la modalidad de Equipo. La competición cuenta con un total de 20 rutinas de distintos clubs de la geografía gallega:R.C. Náutico Vigo, C.N. Sincro Rias Baixas, C. Sincro Pontevedra, C. Aguamarina, Sporting C.N. Casino, C.N. Coruña, C. Acautic Oleiros, ADN Narón, C. Sincro Ferrol yC.N. Sincro Ourense.

El Sincro Ourense participará en ambas categorías con 10 nadadoras que se desplazarán acompañadas por sus entrenadoras, Joanna Arias y Beatriz Montes.

Equipo Infantil: Leire Gesteiro, Marta Rigüela, Uxia Froufe, Carmen Novoa, Paula Canitrot, Cayetana Herranz.

Equipo Junior: Sofía Cid, Sabela Fernández, Aldara Fernández, Marta Soto.

Para las categorías de Base Infantil y Junior, este año 2020 es de transición y cuentan con un equipo reducido. La valentía de ambos equipos es remarcable afrontando esta competición con una desventaja numérica. Auguramos una buena clasificación del CNSO en esta jornada.