El Ayuntamiento es un cementerio

La última Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia certifica la falta de pulso de nuestro consistorio. El punto tres del orden del día define perfectamente la actividad municipal: cementerio. Sí, señoras y señores, nuestro ayuntamiento se ha convertido en un cementerio y eso es nefasto para una ciudad como la de Palencia asomada a la decadencia. Analicemos el orden del día. Aprobación del acta de la sesión anterior. Siguiente punto: concesión de 400 euros a la Diócesis de Palencia para la Semana de Cine Espiritual. Siguiente punto: Cementerio, cuestiones que tenían que ver con sepulturas. Y se acabó. Esa fue la Junta de Gobierno Local de un ayuntamiento de capital como es el de Palencia.

Tras la desafortunada decisión del Alcalde de retirar los ruegos y preguntas, se ha constatado que el emperador va desnudo; no hay donde rascar. Un auténtico bochorno. Esta es la gestión de Ciudadanos y Partido Popular con la complicidad de un Vox que decía que venía a impulsar la ciudad. Cierto es que el equipo de Gobierno tiene destellos. Carolina Gómez y Urbano Revilla de Ciudadanos intentan insuflar vida a la actividad municipal, al igual que Víctor Torres del Partido Popular. Al menos, se les ve con ganas. Los grandes proyectos que se anuncian son todos, sin excepción, heredados; lo que constata que llevamos años hablando de lo mismo y fracasando estrepitosamente en anuncios que, a estas alturas, no han cristalizado.

Me dan envidia otros alcaldes de la provincia, aunque no tengan la varita mágica. Envidio a Barruelo de Santullán con un Cristian Delgado del PSOE, entusiasta que no cesa en su intento de dar impulso a un municipio claramente deprimido. Me encantaría tener unos alcaldes como Luis Calderón o Roberto Martín, de Paredes de Nava y de Villamuriel de Cerrato, ambos del Partido Popular, siempre promoviendo iniciativas para impulsar sus municipios. Tres ayuntamientos de la provincia que tienen mucho más contenido que el de la capital.

Seguro que recuerdan aquello que dijo el extinto Albert Rivera en un debate electoral. “¿Lo oyen? Es el silencio”. Efectivamente, es el silencio. El silencio de la gestión del actual equipo de Gobierno municipal. El silencio de una ciudad que se desangra, que pierde habitantes y autónomos a un ritmo escalofriante. Nadie tiene la fórmula mágica, que quede claro. Pero lo que menos necesitamos son unos gobernantes llevando las riendas del Ayuntamiento con la resignación que da el saber que sólo van a estar cuatro años. PP, Ciudadanos y Vox nos colaron un gol que lleva a Palencia a la UCI.