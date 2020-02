Será pasado mañana, el jueves día 13 de febrero, se celebrará el Día Mundial de la Radio, una efeméride oficial proclamada por la ONU en el año 2012.

Este año la Unesco hace un llamamiento a las emisoras de radio para que defiendan la diversidad, tanto en sus redacciones como en las ondas.

Un tema que me parece esencial en estos tiempos que corren en los que algunas personas, algunas líneas de pensamiento miran “lo diverso” con ojos de recelo o incluso como una amenaza.

Nada más lejos, a mi juicio, de la realidad. La diversidad nos enriquece, nos hace más grandes, más completos… la diversidad es absolutamente necesaria y además es bella. Diversidad entendida desde su más amplio significado, por supuesto.

Pensando en esta conmemoración, en la del Día de la Radio no he podido evitar echar la vista atrás con una cierta nostalgia. Mi carrera profesional comenzó en la radio, hace ya treinta años. Y es mi medio, ese medio en el que me he sentido y me siento como auténtico pez en el agua.

Las cosas en estos treinta años han cambiado sustancialmente. No había ordenadores, las noticias y los guiones los redactábamos a máquina, máquina de escribir, con papel de calco, para hacer copia para compañeros o para la persona que estaba al frente del control de sonido.

No había teléfonos móviles, nos apañábamos con el fijo y los programas de música tenían un maravilloso previo que era entrar en la discoteca para elegir cuidadosamente los vinilos que después compartíamos con nuestra audiencia.

Recuerdo utilizar una cabina de teléfono para llamar a la emisora y dar una noticia. Repito no había móviles.

Y una de las cosas que más me gustaba era el anonimato: el rostro de los que trabajaban, de los que trabajábamos en la radio era muy desconocido de forma general. Recuerdo la cara de alguna persona invitada que al acudir al estudio te veía por primera vez y te miraba con cierta extrañeza: entiendo que escuchando una voz se había construido una imagen muy diferente a la real. Seguro que nos ha pasado a todos con algún locutor o locutora.

Pero por encima de recordar cómo eran aquellos tiempos, hoy quiero poner en valor a todas las personas que trabajan en las emisoras locales y que lo hacen formando parte de equipos humanos muy pequeños. Son capaces de ser todoterrenos, de ir de la ceca a la meca en tiempo récord para no perder ni un detalle de la actualidad, con profesionalidad y con pasión.

Gracias a todas y a todos ellos. Mi felicitación a toda esa legión de hombres y mujeres que cada día le ponen voz a mi vida.

Y el día 13, pasado mañana lo voy a celebrar, ¿saben cómo? Escuchando la radio.