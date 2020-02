Un arroz con boletus, de oro

Esta semana hemos invitado a ‘Jugar a las cocinitas’ en Hoy por Hoy Cantabria a toda una campeona olímpica. La santanderina Ruth Beitia se ha acercado hasta nuestros micrófonos para confesarse toda una “cocinitas”, aunque ha confesado que se le resiste un plato: el huevo frito.

Con ella hemos recordado su mayor triunfo, la medalla de oro olímpica conseguida en Río en 2016, que la mantiene, por el momento, como la única atleta española en lograrlo, la única también que tiene dos medallas olímpicas con la de bronce de Londres 2012. “Me sigue poniendo los pelos de punta escuchar aquellos logros, creo que dejé el deporte de competición en el preciso momento para que fuese mi pasión para toda la vida”, ha asegurado la santanderina.

En la actualidad vive a caballo entre Santander y Madrid, porque en la capital cántabra acaba de iniciar su tercer curso dando clases de atletismo en la Universidad Europea del Atlántico, mientras en la capital de España trabaja en la Federación de Atletismo llevando las relaciones institucionales y el protocolo.

“Soy muy cocinitas, me relajaba mucho cuando competía, cocinaba los sábados e iba sacando día a día la comida” nos ha relatado, al tiempo que nos ha contado que gracias a la labor de un dietista aprendió a comer de manera adecuada en su etapa en la alta competición, aunque asegura que no tiene tendencia a engordar y encima “no le gusta el dulce”.

Sobre sus gustos culinarios asegura que le gusta comer de todo y “probar cosas raras como insectos o animales como el canguro o la ballena”. Además le encanta el pescado, dice ser más de mar que de tierra y de cuchara que de tenedor, “me encantan los potajes y las sopas, podría tomar sopa en sus diferentes versiones los 365 días del año”.

En esta ocasión nos ha traído la receta del arroz con boletus, un plato muy sencillo de hacer. Para su elaboración utiliza cebolla roja que pocha, con muy poco aceite en un wok. A esa cama añade boletus, de los que vienen envasados en aceite, bien escurridos. Cuando la mezcla es homogénea le pone “un chorrete de vino blanco” y lo deja que se vaya evaporando. Llegados a este punto se añade el arroz y se tapa.

Casi al final de la entrevista, le preguntamos a la que fue diputada del PP entre 2011 y 2019 por su paso por la política. “Fue algo que se cocinó a fuego lento y luego se quemó y es todo lo que tengo que decir” ha resumido. “Durante 7 años fue muy feliz, en una segunda línea, trabajé muy a gusto y en 15 días se rompió esa magia, no es un tema del que me apetezca hablar”, ha revelado Beitia, que fue candidata del Partido Popular a la presidencia de Cantabria en las elecciones de mayo de 2019 apenas 15 días, tras renunciar a esa candidatura apenas dos semanas después de ser designada a dedo por Pablo Casado.

"Me he reinventgado , estoy encantada con mi trabajo en la Universidad y en la Federación. Al final el deporte ha sido mi sustento. Estoy en una faceta tan maravillosa que no me acuerdo de nada", ha concluido entre risas.