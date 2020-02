La comisión de radiotelevisión de Les Corts ha ratificado a Alfred Costa como nuevo director general de À Punt para los próximos tres años. Costa ha recibido el aval de los grupos del Botànic (socialista Unides Podem y Compromis), que suman los seis votos que necesitaba. No obstante, Compromís ha admitido que el proyecto de costa "no le ilusiona", y que deberá ganarse su confianza.

En su comparecencia, Alfred Costa ha prometido un "control exhaustivo del gasto" y la gestión mas eficiente posible, para poder demostrar que el actual presupuesto de la radiotelevisión pública, À Punt, es insuficiente. Costa, ha avanzado que quiere blindar el 35% de la programación para el sector audiovisual con el que quiere reunirse nada más tomar posesión.

Costa insiste en que la relación entre esa industria y la radiotelevisión valenciana debe ser "muy estrecha" porque se necesitan mutuamente y ha admitido que con el presupuesto actual es "muy difícil" cumplir todos los mandatos de la ley de creación.

También ha anunciado un plan de marketing muy potente que -según él- no tuvo À Punt en su momento para reposicionar la marca y acercarla a los espectadores. Y ha anunciado que prestará especial atención a la web y a aquellos que han dejado de ver la televisión y escuchar la radio de manera tradicional.

Una vez ratificado Costa ha agradecido la labor realizada por la directora general Marco, y de toda la plantilla en la puesta en marcha de la nueva radiotelevisión, admite que son validas las reticencias de Compromís, y reitera que rentabilizará al máximo la gestión presupuestaria para poder hacer una estimación del dinero que necesita el ente publico.

La ratificación de Costa no ha de pasar a pleno de les Corts, y su mandato deberá comenzar el día 8 de marzo, que es cuando acaba el mandato de la actual directora general Empar Marco.

La oposición, en contra del nuevo director

De la oposición, el PP insiste en criticar el modelo "caduco" de À Punt y el descontrol del gasto, subrayando que del currículum de Costa "solo se conocía que era exconcejal del PSOE". Ciudadanos exige que "no se venga muy arriba, aunque hasta el 'pato Lucas' lo haría mejor que Empar Marco" y advierte del "peligro de pasar de 'telecompromís' a 'telesocialís'". Y Vox reclama que "no dé por perdida la batalla de la gente joven", amplíe las horas en castellano y "no se tilde a Vox de extrema derecha" en los informativos.