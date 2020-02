Teruel, una provincia de oportunidades

Teruel es una provincia de oportunidades. Esa es la conclusión que engloba la reflexión de las empresas que han apostado por trabajar y generar empleo en diferentes localidades turolenses y que han participado en el I Foro por la España Vacía - Las Voces de la Despoblación, que organiza la Cadena SER, una sesión que se ha celebrado en La Puebla de Valverde y desde donde se ha emitido Hoy por Hoy Aragón, un altavoz de un medio rural vivo y con ganas de hacer cosas.

Por los micrófonos de la Cadena SER Aragón han pasado varios invitados como la alcaldesa de la localidad anfitriona, María Ángeles Izquierdo o el vicepresidente primero de la Diputación Provincial de Teruel, Alberto Izquierdo, también alcalde de Gúdar.

"Vivir en un pueblo no es fracasar, no es estar peor; yo estoy en un pueblo muy pequeño y hay 300 megas de fibra que en Teruel no los tienen", señalaba Alberto Izquierdo. "Me decían que vendrán empresas pero no vienen porque su gran problema es que no hay personas, no hay trabajadores, esa es la realidad".

Para Juan Vicente Ferri, de la empresa de transporte Mesquitrans, explica que su hijo acabó la carrera el año pasado en Barcelona y se ha incorporado a la empresa; es chocante que cuando gente de aquí se está yendo fuera de las ciudades, hemos hecho justo lo contrario en Teruel". Sostiene que "los empresarios tenemos que creer en nosotros mismos porque aquí hay gente con muchísima calidad".

Por eso, desde la Cámara de Comercio, Antonio Santaisabel pedía que igual que se hacen campañas de turismo para que la gente venga a ver Teruel, se hagan también para que la gente venga a trabajar y vivir en este territorio.

En Hoy por Hoy Aragón también han dado su punto de vista el presidente de los empresarios Turísticos de Gúdar - Javalambre, Juan Carlos Escuder, el director de márketing y comunicación de Embou, Etien Aldea, y el comisionado contra la Despoblación del Gobierno de Aragón, Javier Allué.



Investigación e innovación

Durante la jornada se han desarrollado varias mesas redondas. La primera, moderada por el subdirector del programa Hoy por Hoy, Pedro Blanco, ha reunido a representantes de Caja Rural de Teruel, Térvalis, Samca, grupo Arco Iris y Clúster de la Energía. Son todos ellos grupos empresariales que han apostado por la investigación y la innovación y para los que trabajar en una provincia como la de Teruel no es un hándicap.

En esta mesa titulada "Inversión, innovación y cooperativismo. Creación de empleo clave para mantener población en la provincia" se apostaba además por conseguir una discriminación positiva que redunde en la atracción de nuevos pobladores.

Teruel tiene recursos a los que habría que sumar infraestructuras que mejoren la movilidad y la conectividad y, paralelamente, generar un modelo que los ponga en valor. Esa es una idea en la que hay que trabajar como clave de un futuro basado en la bioeconomía o economía circular que en Europa ya ha demostrado que genera riqueza y empleo.

Sector primario y energía

El sector primario es uno de los pilares económicos de la provincia. El grupo Arco Iris, con sede en Valderrobres, demuestra que el sistema cooperativo es un modelo de éxito, pero también necesitan ayudas, que no estímulos que ya los tienen, para motivar y garantizar la continuidad de este sector.

Energía

Una de las alternativas que está llenando el paisaje de norte a sur, de este a oeste de la provincia son los aerogeneradores y las placas fotovoltaicas. Energías alternativas que crean empleo en su instalación, pero que todavía tienen que demostrar que lo hacen con su entrada en funcionamiento.

Desde el Cluster de la Energía de Aragón consideran que la provincia de Teruel tiene una gran oportunidad en ese sector porque produce energía mucho más barata que facilita la instalación de empresas. A ello suma la creación de redes de distribución cerradas.

Apoyo financiero

Para que muchas empresas turolenses consigan materializar sus proyectos necesitan del apoyo de entidades financiera, como la Caja Rural de Teruel, que remarca que tiene el compromiso de respaldar aquellos proyectos que sean viables.