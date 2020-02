Eloy Moreno: "El problema de buscar la verdad es encontrarla y no saber qué hacer con ella"

"Tierra" es la última novela de Eloy Moreno, y como suele ser habitual, el escritor no desvela demasiados detalles de la trama porque como él mismo afirma prefiere que sean "como un regalo sin abrir, que hace más ilusión", aunque sí ha adelantado que hay dos historias paralelas que van a mantener al lector en vilo hasta el final. Esa capacidad de mantener a los lectores “enganchados” es una de las principales características de sus libros, aunque en esta ocasión destaca también la crítica a la realidad actual, esa supuesta felicidad que mostramos en nuestras redes sociales que en el fondo no es tan cierta. Una búsqueda de la verdad que llevará a los personajes a enfrentarse a sus propios temores para descubrir que esa verdad quizá no es lo que esperábamos.

La novela está ubicada en Islandia, un país por el que siente especial predilección el escritor y que le parecía perfecto para situar una trama en la que varias personas se van a aislar del mundo en un “reallity”.

Portada / Radio 90 Cadena SER

Durante el proceso creativo Eloy no comparte el argumento de la novela con nadie y va gestando la historia en soledad acompañado únicamente por música, una música que comparte también en sus libros para tener esa conexión con el lector y que puedan escuchar lo mismo que él escuchaba mientras escribía. Mantiene así vínculos con sus lectores que cada vez son más y a los que intenta dar respuesta a través de sus redes sociales, un canal que ha sido imprescindible para su evolución.

Ahora se encuentra inmerso en el proceso de promoción de la novela y va a visitar multitud de ciudades por todo el país, asegura que está siendo muy intenso y muy bonito porque cada vez va más gente a las presentaciones y está tremendamente feliz con la respuesta que está encontrando. Eloy presentará su novela en la Manchuela próximamente, aunque no hay fecha concreta todavía.