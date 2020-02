Vicente Mir: "Es vergonzoso que una persona que no me conoce me quiera tirar"

Vicente Mir, exentrenador del Hércules CF, fue claro a la hora de hablar de su destitución por parte de Quique Hernández y no reparó en contar la verdad de lo que está pasando en el club.

Escucha la entrevista en exclusiva.

Las frases más destacadas:

"Es vergonzoso que una persona que no me conoce me quiera tirar"

“Yo tuve a Quique de entrenador… y no voy a contar cómo es como técnico”

“Quique Hernández ha querido ser el protagonista y por eso me han tirado”

“Las formas del club y de Hernández no han sido las correctas. Parace mentira que él sea entrenador”

“El domingo me djo que tenía todo su apoyo y después en lo único que piensa es en destituirme. Cuando llegó en lo primero que pensó era en tirarme”

“hay gente en el entorno que tienen fuerza y presionan. Ahora ya han puesto a la persona que queria. Ellos engañan a la gente”