El borrador de presupuestos incluye una subida del 28% en las retribuciones de los ediles

La propuesta de incrementar las cantidades que reciben los concejales del Ayuntamiento de Aranda por su actividad política comienza con rechazo social incluso antes de debatirse en el seno del propio consistorio. Se trata de las nuevas cantidades que el equipo de gobierno ha incluido en el borrador de presupuestos entregado a los grupos políticos y en el que la partida dedicada a los gastos que generan los órganos de gobierno experimenta un incremento global de un 28%, pasando de poco más de 290.000 euros a 373.000. Pero los incrementos no son lineales: no hay una subida tipo generalizada para todos los concejales ni para todas las responsabilidades. De hecho la principal novedad de la propuesta es que se especifican y se aumentan los conceptos por los que los concejales reciben compensaciones.

Dejando al margen el salario de la alcaldesa, la única edil liberada, para la que se prevé un salario bruto de 55.803,51 euros, según el sistema vigente de indemnizaciones los concejales se dividen en dos grupos: quienes tienen responsabilidad de gobierno (presidentes de comisión informativa o con delegación específica o miembros de la Junta de Gobierno) y portavoces de grupos políticos que por sus asistencias tienen derecho a recibir hasta un máximo de 998,4 euros y el resto de concejales, es decir todos los de la oposición excepto los portavoces, cuyo tope es de 767,95 euros.

Según la nueva propuesta, la cosa se particularizaría mucho más. Aunque el incremento se produciría en todos los conceptos y para todos los concejales, la intención es compensar más a aquellos cargos con mayores responsabilidades o mayor dedicación teórica. De esta forma según la nueva fórmula propuesta, se diferencia la actividad de los portavoces, tanto del gobierno como de la oposición, de la del resto de los concejales; se recompensa con una cifra mayor la asistencia a las Juntas de gobierno que al resto de comisiones, y se premia especialmente la participación en plenos ordinarios o de presupuestos, de mayor duración que los extraordinarios. Estos últimos se asimilan a las comisiones informativas. Teniendo en cuenta las responsabilidades y participación en los distintos órganos de cada concejal se dan hasta media docena de casos distintos, dependiendo de si están en el gobierno o en la oposición, participan o no en la junta de gobierno, o si, a mayores, asumen labores de portavocía. De esta forma las compensaciones máximas se sitúan entre los 1.590 euros que recibirían los dos portavoces de los grupos municipales en el gobierno, lo que supone un incremento de un 60% con respecto a lo que reciben ahora y los 990 que recibiría un concejal de la oposición sin labores de portavoz, que verá incrementada su indemnización en un 29%. Entre medias se sitúan otras cantidades correspondientes a la casuística particular de quienes son portavoces en la oposición o concejales con responsabilidad de gestión pero sin portavocía o quienes, no teniendo responsabilidades en ninguna área municipal, participan en las Juntas de gobierno.

La propuesta aún no se ha debatido en ningún órgano municipal, al igual que el resto del borrador de presupuestos, a la espera de que la concejala de Hacienda convoque la comisión informativa en la que se expliquen las cuentas junto con el preceptivo informe de la intervención municipal. Pese a ello la propuesta ya tiene contestación social: la junta directiva de la Asociación de Vecinos Allendeduero ha manifestado su disconformidad con la intención del equipo de gobierno de incrementar las cantidades que reciben los concejales. Comparan la labor que hacen los políticos con las de las personas que asumen labores de dirección en clubes, asociaciones y colectivos de todo tipo que tienen responsabilidades por las que no reciben ninguna compensación. Uno de los miembros de la Junta de esta asociación vecinal, Ángel Martínez, subrayaba en Hoy por Hoy Aranda que este colectivo ha recogido el sentir social de la ciudadanía, que no entiende los motivos de un incremento tan importante de estas retribuciones en un contexto en el que no se perciben alegrías económicas.

La subida se produce en un contexto en el que disminuye, aunque muy ligeramente, la cifra global a la que asciende el presupuesto, mientras se desploma la cantidad dedicada a inversiones, que baja un 44% con respecto al año 2019. En relación con los poco más de 31 millones de euros a los que asciende el presupuesto de Aranda este ejercicio 2020, el gasto para retribuir la actividad política supone un 1,2%.