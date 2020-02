Chema Rodríguez: "Nadie del Kiele ha echado a Diana Sánchez, fue ella quien quiso irse"

El entrenador del Kiele Socuéllamos, Chema Rodríguez, ha pasado por los micrófonos de SER Deportivos La Mancha para analizar la derrota del Kiele ante Las Palmas. El técnico albaceteño también ha valorado y respondido las declaraciones de Diana Sánchez el pasado viernes en SER Deportivos La Mancha en las que comentaba su salida del club.

“Nadie del Kiele ha echado a Diana Sánchez, fue ella quien quiso irse y pedir la carta de libertad”, explicaba Rodríguez en SER Deportivos La Mancha. El entrenador del Kiele ha apuntado que “el club siempre se ha portado bien con Diana Sánchez, antes, durante y después de su salida, incluso llegando a tener un trato preferente con ella”.

Considera Rodríguez que las declaraciones de Diana “han sido desafortunadas, hasta el punto de no haber entendido en el club porqué se producen en este momento y no durante su salida”. También reconoce el técnico albaceteño que no se saludó con su ex jugadora en el partido ante Las Palmas, equipo para el que juega Diana Sánchez tras su salida del Kiele.

A nivel deportivo, el Kiele no tuvo opciones en Las Palmas y ya piensa en la próxima jornada ante Madrid (sábado 18.00 horas) en el Gran Gaby de Socuéllamos.