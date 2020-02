Sindicatos: "Juegan con las vidas de los trabajadores y nadie lo paga"

Los sindicatos nacionalistas han responsabilizado tanto al Gobierno Vasco como a la empresa Verter Recycling, que gestiona el vertedero derrumbado en Zaldibar (Bizkaia), de este suceso y han asegurado que "juegan con las vidas de los trabajadores y nadie lo paga".

Así se ha expresado Isabel Castro, de ESK, en declaraciones a los medios de comunicación, tras participar en una sentada de protesta contra la siniestralidad laboral en la sede del Ejecutivo Autónomo en Bilbao, en un acto convocado por ELA, LAB, Steilas, Ehne, Hiru y el propio ESK.

Tras solidarizarse con las familias de los dos trabajadores que permanecen sepultados en el vertedero, Castro ha expresado la exigencia sindical de que se de prioridad a la búsqueda de estas dos personas y de que se ofrezca una información "transparente" sobre los productos tóxicos que allí se pueden encontrar,para tomar medidas preventivas con los operarios que realizan tareas tanto de rescate como de desescombro.

"Lo ocurrido en Zaldibar es un ejemplo de que la prioridad no son las personas; en este caso ha habido inspecciones con resultados dudosos...no es algo que no se sabía; los que no sabíamos nada éramos los vecinos y el conjunto de la población", ha dicho, y ha remarcado que "se deben depurar responsabilidades tanto en el Gobierno Vasco como en la empresa".

Ha recordado que en los cuarenta días transcurridos en 2020 han muerto once trabajadores en Euskadi y Navarra, a los que habría que añadir los dos desaparecidos en Zaldibar, cifras que ha calificado de "alarmantes".

"Entendemos que el Gobierno Vasco es el responsable de tomar medidas para acabar con esta lacra; debe regular la cadena de contratación, que es donde se registra la máxima precariedad, y también poner los derechos de la ciudadanía vasca por delante del capital y la riqueza de la clase empresarial", ha dicho.

"Nos cuestionaron la huelga general del día 30 de enero por ausencia de motivos, pero estas cifras demuestran que había muchas razones para el paro", ha mantenido.

Se ha referido también a unas declaraciones del presidente de la patronal vizcaína (Cebek), Iñaki Garcinuño, quien ayer afirmó que los delegados sindicales en las empresas también tienen una responsabilidad "genérica" en los accidentes laborales, y ha opinado al respecto que "es una manera de escurrir el bulto".

"Las empresas y las instituciones tienen muy claras cuáles son sus obligaciones y sin tanta precariedad y con mayor protección, otro gallo cantaría", ha asegurado