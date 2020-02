Llega la hora de soñar

REtabet Bilbao Basket busca desde mañana jueves (21:30 h) que el Martín Carpena de Málaga se convierta en su cancha talismán. No gano allí en liga, pero si lo hizo con todos lo que se tendría que ver las caras para llegar a la final. Los cuartos de final le llevan a enfrentarse a un Real Madrid confeccionado para ganarlo todo.

El ganador de esa eliminatoria se medirá en las semifinales del sábado al que quede vivo del choque que va a enfrentar al FC Barcelona y al Valencia Basket. El camino más difícil sin duda para soñar con una final.

Alex Mumbrú tiene un mensaje para sus hombres y que se lo va a repetir hasta la saciedad: diversión. Quiere que los hombres de negro dejen cualquier atisbo de presión en el vestuario de la cancha malagueña. Que disfrutren de la fiesta del torneo del K.O.

Su rival, el Real Madrid, ha perdido más encuentros de lo habitual a estas alturas de temporada, pero eso no supondrá nada a favor en la eliminatoria para Bilbao Basket. Es más, su base Facundo Campazo se encuentra en su mejor momento de la temporada y será clave defenderle con éxito.

Si el equipo hace eso y no se sale de las normas que le han llevado a ser ahora mismo quinto clasificado de la liga, empatado con el Iberostar de Txus Vidorreta, pueden luchar por dar la campanada.

Todos son conscientes de que no sirve como referencia el partido de liga en el que los jugadores de Bilbao Basket ganaron al equipo de Pablo Laso. Las circunstancias no son las mismas. En este tipo de torneos es muy complicado sorprender al Real Madrid. Pero los entrenados por Mumbrú no quieren tampoco dejar de soñar.

Físicamente todos los jugadores están a disposición de Alex Mumbrú, que después de muchas ediciones de la copa jugadas en la cancha, lo hace ahora por primera vez en el banquillo, tan solo año y medio después de hacerse cargo de un vestuario.