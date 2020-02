La Facultad de Ciencias de la Salud lleva 50 años con techos de amianto

A diferencia del planteamiento que existe con la Facultad de Educación; donde se han elegido los terrenos para su construcción aunque no hay dinero ni proyecto, en el caso de la Facultad de Ciencias de la Salud no hay nada definido por el momento, sobre todo, porque el nuevo edificio tendría que ir "junto al Hospital Universitario de Canarias". Sin embargo no hay terrenos próximos, tal y como recordaba este miércoles en la SER la rectora de la Universidad de La laguna, Rosa María Aguilar.

Un centro con 50 años de vida y "con techos de amianto" por lo que existe la "necesidad", según Aguilar, de contar con un nuevo edificio. La rectora de la ULL afirma que el material de los techos no supone un riesgo para la salud de los alumnos porque "el amianto está aislado".

Además, la Facultad de Ciencias de la Salud exige un mantenimiento continuo. Rosa María Aguilar recuerda que las goteras son constantes cada vez que llueve, una situación que "refleja la urgencia de las obras y muestra cómo estamos en la Universidad", añade la rectora.