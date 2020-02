Montero: "Veo factible jugar los playoff"

Muchos lo piensan pero pocos se atreven a decirlo. El Dépor, que hace poco estaba sin opciones de salvarse, ahora se replantea sus objetivos. O al menos, se lo replantean algunos. Para Javi Montero, quizás ha llegado el momento de ser ambiciosos y luchar por cotas más importantes que las de salvar la plaza en Segunda. "Cuando ganas siete partidos seguidos, que no te lo esperas, te gusta mirar más para arriba que para abajo. Yo soy de esos. Yo siempre tuve confianza en este equipo y para mí es factible entrar en los playoff", sentencia el central

"Ha cambiado todo, sobre todo desde que ha llegado el míster nuevo. Con él hemos ganado mucho en defensa y hemos empezado a ganar partidos", afirma el zaguero cedido por el Atlético de Madrid, que además destacó el trabajo y el cariño individual de Vazquez para recuperar la mejor versión del futbolista. "Para mí es un orgullo que confíe en mí, que me de cariño y no me lo esperaba. Se lo agradezco muchísimo".

De hecho Fernando Vázquez frenó la salida de Montero en el pasado mercado invernal. Su marcha estaba decidida pero el de Castrofeito apostó por sus condiciones y por su perfil de jugador zurdo. Con él, jugó todos los partidos. "Ni antes era tan malo ni ahora tan bueno", se defiende. "Yo nunca hablé de salir. Nunca tuve esa decisión", añade.

Muy cuestionado durante la primera vuelta del equipo, Javi Montero ha mejorado en su juego hasta ser un indiscutible para el míster. "Las críticas yo me las tomé de buena manera. O te motivan o te hunden. Eso es señal de que tienes algo dentro. Si pasan de ti... malo. A mí me motivan para mejorar", reflexiona ante los medios el defensa.

Impresionado con Riazor

Vuelve el Dépor a jugar en su estadio este viernes. Lo hace con la visita del Girona, que ocupa puestos de playoff de ascenso a Primera. Una victoria de los coruñeses acortaría a cinco puntos la distancia con los catalanes. Para lograrlo, Montero cree que será fundamental una buena respuesta desde la grada. Todavía recuerda con emoción cómo estaba el estadio ante Las Palmas. "Nunca he vivido algo como la semana anterior en Riazor. Espero que este viernes que la gente vuelva a estar encima", concluye.